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Может затянуться на месяцы: в ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса
На выздоровление от инфекции вируса COVID-19, который охватил уже более 100 стран мира, требуется до шести недель. Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.
При этом Райан уточнил, что в тяжелых случаях заболевания этот процесс может затянуться на месяцы.
Хотя пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.
По состоянию на утро 10 марта в мире уже больше 114 тысяч инфицированных COVID- 19, 4027 летальных случаев. Вылечилось от инфекции 64 тысячи человек.
Напомним, ранее в ВОЗ заявилиа, что угроза пандемии коронавируса стала реальной.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...