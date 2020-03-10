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Мир

Может затянуться на месяцы: в ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса

10:52 10 марта 2020 363
медики и больной
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На выздоровление от инфекции вируса COVID-19, который охватил уже более 100 стран мира, требуется до шести недель. Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.

При этом Райан уточнил, что в тяжелых случаях заболевания этот процесс может затянуться на месяцы.

Хотя пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

По состоянию на утро 10 марта в мире уже больше 114 тысяч инфицированных COVID- 19, 4027 летальных случаев. Вылечилось от инфекции 64 тысячи человек.

Напомним, ранее в ВОЗ заявилиа, что угроза пандемии коронавируса стала реальной.

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