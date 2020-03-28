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Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные
В выходные, 28 и 29 марта, Украину накроет теплая воздушная масса. В течение дня воздух местами прогреется до 11−17 градусов. По прогнозу Укргидрометцентра, серьезные осадки маловероятны.
В субботу, 28 марта, на севере Украины ожидается до +15 градусов. В Николаевской — до +17, в Крыму и Одессе будет прохладнее — до 14 градусов. Осадки маловероятны.
В первый день «летнего времени», 29 марта, на территории страны ожидается + 10 + 17 градусов. Облачность усилится. Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях местами пройдет незначительный дождь.
В Киеве воскресенье будет теплым, температура воздуха днем составит 13−15 градусов выше нуля.
С понедельника, 30 марта, как и обещали народные синоптики, ожидается следующая волна похолодания. Существенное потепление прийдет в Украину после Пасхи.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..