Украина

Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные

В выходные, 28 и 29 марта, Украину накроет теплая воздушная масса. В течение дня воздух местами прогреется до 11−17 градусов. По прогнозу Укргидрометцентра, серьезные осадки маловероятны.

В субботу, 28 марта, на севере Украины ожидается до +15 градусов. В Николаевской — до +17, в Крыму и Одессе будет прохладнее — до 14 градусов. Осадки маловероятны.

В первый день «летнего времени», 29 марта, на территории страны ожидается + 10 + 17 градусов. Облачность усилится. Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве воскресенье будет теплым, температура воздуха днем составит 13−15 градусов выше нуля.

С понедельника, 30 марта, как и обещали народные синоптики, ожидается следующая волна похолодания. Существенное потепление прийдет в Украину после Пасхи.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter