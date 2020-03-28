Происшествия

Патрульные попали в тройное ДТП в Харькове: детали, фото и видео с места аварии

Вечером в пятницу, 27 марта, в Харькове произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — Lexus, Мazda и служебной машины патрульной полиции Mitsubishi Outlander. Напомним, в центре Харькова некоторые водители на элитных авто иногда устраивают шоу с виражами.

Авария случилась около 9 часов вечера на перекрестке улицы Бакулина и проспекта Науки.

Как сообщили в областном главке полиции, пассажиров и водителей автомобилей Lexus и Мazda доставили в больницу. Пассажир служебного автомобиля также получил травмы.

По предварительным данным, машина полиции делала разворот с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В это время в него врезался Lexus. В результате неуправляемого движения, Lexus также врезался в припаркованную Мazda.

Местное издание «Комментарии.UA Харьков» сообщает, что за рулем Lexus якобы был мужчина, который проходит по уголовному делу со стрельбой по журналисту одного из харьковских телеканалов во время конфликта на рынке «Барабашово».

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем должна установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии на Одесской трассе, где фура протаранила два автобуса. А также писали о ДТП на трассе Киев-Харьков — там столкнулись фура и микроавтобус с людьми, пострадали семь человек.

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