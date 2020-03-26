Украина

Коронавирус в Киеве: будут ли оказывать помощь людям, которые не подписали декларацию с врачом

Жители столицы, которые не подписали декларацию, должны получить помощь педиатра, терапевта или же семейного врача по месту проживания. Напомним, что недавно сообщалось о случае, когда житель столицы без декларации не смог получить помощь медиков после возвращения из-за границы.

О том, что помощь должна предоставляться, во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Большее преимущество у подписавших декларацию, в частности право на бесплатные анализы — деньги за это государство перечисляет по программе «Деньги идут за пациентом», — отметил городской голова, однако добавил, что в сложившейся ситуации с распространением коронавируса помощь должна оказываться всем людям с COVID-19.

«Если вы не подписали декларацию, но заболели и обратились с жалобами на высокую температуру, давление, боль, врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. В случае необходимости направит в один из семи определенных лечебных учреждений», — сказал Кличко и напомнил, что срок подписания декларации с семейным врачом не ограничен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро четверга, 26 марта, в Киеве коронавирус подтвердили еще у шестерых человек — общее количество заболевших в столице выросло до 40.

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