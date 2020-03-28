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Украинка два года получала пенсию за умершего отца
О мошенничестве в Олешковское отделение полиции (Херсонская область) сообщили работники пенсионной службы, после того как выяснилось, что жительница района в течение двух лет незаконно получала пенсию своего отца, скончавшегося в 71-летнем возрасте.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители обезвредили шайку аферистов, «специализировавшихся» на пенсионерах.
В ходе расследования работники полиции установили, что, когда мужчина умер, его дочь подделала доверенность, по которой продолжила получать отцовскую пенсию. В отделении почты, куда приходили выплаты, она объяснила, что отец тяжело болеет и сам не может приходить за деньгами.
Так продолжалось два года. За этот период женщина получила почти 60 тысяч гривен. Но недавно ее соседи в беседе с почтальоном рассказали о том, что пожилой мужчина, которому по-прежнему носят пенсию, давно умер. Полицейские провели экспертизу и выяснили, что доверенность на получение соцвыплат поддельная. Свои действия женщина объяснила тем, что воспитывает детей и находится в тяжелом материальном положении.
Как рассказал «ФАКТАМ» начальник Олешковского отделения полиции Вадим Ковальчук, ныне злоумышленнице сообщено о подозрении трем статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», «Подделка документов» и «Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах)». За содеянное женщине грозит до 3-х лет лишения свободы.
Тем временем в Украине в период карантина появились мошенники, которые выдают себя за волонтеров и грабят доверчивых пенсионеров. А после того как украинские власти пообещали выплатить по тысяче гривен малоимущим людям, оказавшимся в сложных условиях из-за пандемии, активизировались телефонные аферисты.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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