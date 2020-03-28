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Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса
С полуночи 30 марта в России будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.
Также закроют сухопутный участок российско-белорусской границы. Границу России смогут пересекать только дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители оккупированных Россией районов Донбасса с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны в связи со смертью близкого родственника.
В постановлении не уточняется, на какой срок введены ограничения. По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 из них выздоровели и шестеро умерли.
В пятницу, 27 марта, из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами РФ, а вавоскресенье, 29 марта, он вернется с гражданами Украины, которые пожелали вернуться из России. Ожидается, что на этом поезде вернутся около 700 граждан Украины.
«Пограничники готовы к его встрече. Все будет происходить по стандартным процедурам и согласованным с Министерством здравоохранения алгоритмам», — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Сообщается, что там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они должны будут пройти пограничный контроль.
Как писали «ФАКТЫ», 27 марта Украина полностью закрыла свои границы. Тысячам наших соотечественников пришлось по многу часов стоять в очередях в пунктах пропуска на западной границе.
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