Украина

В Черновицкой области стремительно растет число заболевших коронавирусом: что известно об их состоянии

В Черновицкой области резко выросло число лиц с подтвержденным коронавирусом. Регион занимает второе место в Украине по числу выявленных случаев заболевания, а с начала суток в статистику добавились 12 новых обнаруженных заболевших.

Как сообщила облгосадминистрация, в регионе с начала вспышки зарегистрировано 59 заболевших, один пациент скончался, пятеро вылечились. В числе инфицированных были дети.

Среди 53 активных случаев заболевания у 35 человек болезнь протекает без симптомов, потому назначено амбулаторное лечение. Из тех 18 человек, что остаются в больницах, у троих состояние тяжелое, больные нуждаются в кислородной дотации. Остальных пациентов врачи называют стабильными.

Заразившиеся размещены в двух больницах Черновцов (первой городской и областной), а также в районной больнице в поселке Глыбокая.

Напомним, первым по числу выявленных случаев коронавируса остается Киев. Всего в Украине диагноз подтвержден у 311 человек.

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