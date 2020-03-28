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Общество и люди

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

12:27 29 марта 2020 281
Алексей Теплый
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 30 марта, — День Алексея, человека Божьего. А именины в этот день у Алексея.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления с праздником.

Алексей Теплый

Алексей — «оберегающий»,
Пусть же имя защитит
В жизни час, судьбу решающий,
От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные
Хороводы из помех,
А наполняет его дружные
Счастье, радость, мир и смех!

Алексей Теплый
***
Птицы нас встречают пеньем,
Дом ломится от гостей,
Ведь сегодня поздравленья
Принимает Алексей.

Счастлив будь, красив и весел,
Щедро добротой делись,
В мире, сотканном из песен,
Пусть проходит твоя жизнь.

Радость, счастье и удача
За плечом твоим стоят,
Станет жизнь богаче, ярче,
И пусть ангелы хранят.

Алексей Теплый
***
Лёш, я тебя поздравляю с этим замечательным днем. Не хочу банальных повторений, поэтому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Вот и тебе я желаю, чтобы всё, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и по жизни. Поздравляю!

Алексей Теплый

***
Лёха, мы тебя поздравляем с Днем ангела. Пусть твой ангел всегда тебя хранит и оберегает от всех негативных моментов. Побольше тебе счастья, удачи и всего только самого хорошего. Чтобы вокруг тебя всегда были только самые желанные и любимые тобой друзья! Ну, а если чего-то не пожелали — пожелай себе сам и пусть это обязательно сбудется!

Алексей Теплый

Больше поздравлений для Алексея читайте здесь.

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