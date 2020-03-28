Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Общество и люди

В понедельник, 30 марта, — День Алексея, человека Божьего. А именины в этот день у Алексея.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления с праздником.

Алексей — «оберегающий»,

Пусть же имя защитит

В жизни час, судьбу решающий,

От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные

Хороводы из помех,

А наполняет его дружные

Счастье, радость, мир и смех!



***

Птицы нас встречают пеньем,

Дом ломится от гостей,

Ведь сегодня поздравленья

Принимает Алексей.

Счастлив будь, красив и весел,

Щедро добротой делись,

В мире, сотканном из песен,

Пусть проходит твоя жизнь.

Радость, счастье и удача

За плечом твоим стоят,

Станет жизнь богаче, ярче,

И пусть ангелы хранят.



***

Лёш, я тебя поздравляю с этим замечательным днем. Не хочу банальных повторений, поэтому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Вот и тебе я желаю, чтобы всё, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и по жизни. Поздравляю!

***

Лёха, мы тебя поздравляем с Днем ангела. Пусть твой ангел всегда тебя хранит и оберегает от всех негативных моментов. Побольше тебе счастья, удачи и всего только самого хорошего. Чтобы вокруг тебя всегда были только самые желанные и любимые тобой друзья! Ну, а если чего-то не пожелали — пожелай себе сам и пусть это обязательно сбудется!

Больше поздравлений для Алексея читайте здесь.

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