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Жизнь после карантина: появилось трогательное видео встречи врачей из Уханя

18:36 28 марта 2020 94
ухань
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Китайский город Ухань после двухмесячного карантина возвращается к обычной жизни. 11-миллионный мегаполис, с которого началась пандемия коронавируса, возобновил железнодорожное сообщение с остальным Китаем. Врачи, несколько месяцев самоотверженно боровшиеся с инфекцией, наконец смогли вернуться в родные города.

Украинка Элина Руан, проживающая в Китае, опубликовала видео, как жители встречают на улицах команды медиков. Люди приветствуют врачей аплодисментами.

«Смотря это видео, трудно сдержать слезы. Я невероятно благодарна всем тем, кто в разгар китайского Нового года оставил все и отправился в самый очаг эпидемии. Не зная, что за вирус, не имея четкой схемы лечения. Рискуя жизнью, врачи Китая день за днем делали все, чтобы вирус не вышел за его пределы. Эпидемия все-таки стала пандемией… но у мира теперь есть пример, которым можно гордиться и которому нужно следовать», — отмечает блогер.

28 марта в Ухане возобновили движение пассажирских поездов. После двух месяцев карантина снова работает железнодорожный вокзал. В городе объявили о том, что вспышка заболевания пошла на спад. В больницах остаются пациенты с коронавирусом, но прогнозы оптимистичны.

Напомним, на текущей неделе в Китае был отменен карантин во всех областях кроме Уханя. Одновременно опасаясь второй волны пандемии, в КНР приняли решение с 28 марта запретить въезд в страну иностранцам, даже имеющим визу или долгосрочный вид на жительство.

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