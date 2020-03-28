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Первый нардеп вылечился от коронавируса
Народный депутат Александр Лукашев (фракция «ОПЗЖ»), у которого подозревали коронавирусную болезнь, выписался из Александровской больницы в Киеве.
Лукашев не скрывал, что лечился в Александровской больнице вместе с подхватившим коронавирус депутатом Сергеем Шаховым и даже демонстрировал в соцсетях больничный рацион. В то же время Лукашев заявлял, что у него анализы не выявили коронавируса, а к врачам парламентарий обратился, поскольку несколько дней держалась немного повышенная температура.
Как сообщает Lb.ua, 28 марта Лукашева выписали из больницы.
Лукашев в парламенте занимает пост первого замглавы комитета по образованию. Депутат уверяет, что на согласительном совете 16 марта и на внеочередном заседании 17 марта не присутствовал. Предполагается, что на каком-то из этих собраний коронавирус распространился среди депутатов Рады.
Напомним, в Украине на 28 марта зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, заболели ряд депутатов и высокопоставленных лиц.
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