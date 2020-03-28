«Едва мог дышать»: звездный одноклубник Роналду рассказал о борьбе с коронавирусом (фото)

Спорт

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала стал одним из трех футболистов туринского клуба, вместе с Даниэле Ругани и Блезом Матюиди, которые заразились коронавирусом. Аргентинец откровенно рассказал о том, как проходит у него борьба с опасным заболеванием.

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Теперь я могу спокойно передвигаться, гулять и пытаюсь тренироваться. Я едва мог дышать, мои мышцы болели. К счастью, сейчас я и Ориана (девушка футболиста Ориана Сабатини также заразилась коронавирусом — Авт.) чувствуем себя лучше», — приводит слова 26-летнего футболиста сайт Football Italia.

Дибала демонстрирует, что у него все в порядке

Тем временем все больше клубов европейских топ-лиг страдают от быстро распространяющегося недуга. Так, в испанской «Валенсии» уже десять футболистов первой команды, а также 15 сотрудников заразились коронавирусом, а в английском «Вест Хэме», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, сразу у восьми игроков выявлены симптомы заболевания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров самостоятельно поборол коронавирус.

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