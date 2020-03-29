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Деньги пойдут людям: Шмыгаль рассказал, как распределят средства Стабилизационного фонда
В Кабмине согласовали изменения в Госбюджет. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Что имеем в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование — сохранены», — написал он.
По словам Шмыгаля, расходы Стабилизационного фонда «будут направлены на людей»: дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью, денежную помощь пенсионерам, выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу, предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
Как писали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют в Украине резкое увеличение безработицы и экономическую рецессию.
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