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Всем заболевшим — до 40 лет: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19 в Киеве
Последние данные из Киева о заболевании коронавирусом опровергли бытующие слухи о том, что опасное заболевание косит пожилых и обходит молодых. За последние сутки в столице диагноз «коронавирусная болезнь» подтвержден еще у восьми человек. Все они младше 40 лет.
Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, среди восьми выявленных зараженных — четверо молодых женщин 20−40 лет, 11-летняя девочка, трое мужчин 33−40 лет. В том числе заболел врач частной клиники после осмотра инфицированной пациентки.
Всего в Киеве диагноз COVID-19 поставлен 82 лицам. Двое уже выздоровели и выписались из Александровской больницы. Что касается новых случаев, то шестеро пребывают на домашнем лечении, один в Александровской больнице и еще один — в клинической больнице № 4.
Напомним, «ФАКТЫ» публикуют оперативную статистику о распространении коронавируса по Украине. За сутки выявлено более 100 новых случаев. В целом по стране подтверждены 418 заражений. 28 марта добавился в сводки летальный случай в Ровенской области. Умерла 58-летняя женщина из села Тынное Сарненского района.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.