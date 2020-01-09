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«На себе испытал, что такое «комната страха»: «ФАКТЫ» нашли еще одного потерпевшего от пыток полиции в Ужгороде
Напомним, «ФАКТЫ» уже рассказывали о том, что в Ужгороде из окна четвертого этажа здания горотдела полиции выпрыгнул задержанный Иван Буков. Таким образом он пытался спастись от пыток полицейских, которые несколько часов подряд издевались над ним в кабинете следователя уголовного розыска. Мужчина чудом остался жив.
После того как чрезвычайное происшествие стало достоянием общественности, 20 сотрудников Ужгородского городского отдела полиции были уволены из правоохранительных органов либо понижены в должности. Казалось бы, справедливость восторжествовала.
Однако вскоре вспыхнул новый скандал. Задержав по надуманному поводу 20-летнего парня, который поздно вечером возвращался домой с работы, правоохранители доставили его в тот самый кабинет следователя на четвертом этаже и начали избивать. На подмогу среди ночи оперативники вызвали своих бывших коллег, уволенных за применение пыток в сентябре.
А недавно «ФАКТЫ» нашли еще одного потерпевшего, который согласился рассказать о том, что ему довелось пережить в «комнате страха» Ужгородского горотдела полиции.
«Один из полицейских избивал меня бейсбольной битой. Выбил все передние зубы»
— Сергей Павлик и Максим Иванчук (имена изменены. — Авт.) были опытными оперативниками, — рассказывает правозащитник Александр Пересоляк. — Первый, например, прослужил в правоохранительных органах почти 15 лет. Его коллега — немного меньше. Именно они больше всего усердствовали во время пыток задержанных в «комнате страха», как называют теперь кабинет следователя уголовного розыска. После того как Иван Буков через несколько часов истязаний выпрыгнул из окна, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Павлик и Иванчук были уволены из органов. Их обвинили в тяжком преступлении. Однако для бывших оперов суд избрал самую мягкую из существующих мер пресечения — отпустил их из-под стражи под личные обязательства.
За три месяца расследование дела о пытках в полиции так и не сдвинулось с мертвой точки. И вот теперь мы имеем такой результат. Уволенные из правоохранительных органов и находящиеся под следствием полицейские снова пытали задержанного.
Павлика и Иванчука ночью их коллеги позвали в горотдел. Над задержанным парнем по имени Виктор те двое издевались три с половиной часа. Несколько раз он терял сознание. Бывшие полицейские избивали парня так жестоко, что даже их коллеги не выдержали и попросили прекратить пытки.
Уже под утро Виктор подписал какие-то документы. Парень до сих пор не знает, что именно. Но говорит, что его заставляли признаться в мелкой краже, которую он не совершал.
— Получается, находясь под следствием, бывшие полицейские вновь нарушили закон? Что их теперь ожидает?
— По последнему случаю — избиению в здании полиции — уже открыто уголовное производство. По идее, для людей, совершивших новое преступление, которые находятся в статусе подозреваемого, мера пресечения должна быть ужесточена. Если все будет по закону, бывших оперативников Сергея Павлика и Максима Иванчука должны арестовать. Посмотрим, какое решение примет суд на этот раз.
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«ФАКТАМ» удалось пообщаться с несколькими жителями Ужгорода, которые побывали в печально известной «комнате страха». От того, что они рассказали, порой волосы становились дыбом. По этическим причинам приведем лишь часть наших бесед с потерпевшими.
— Я собирался на работу, — рассказал «ФАКТАМ» 32-летний участник АТО Игорь Гарматий. — Выхожу во двор и вижу, что навстречу идет мой сосед Сергей Павлик, который работает в полиции. Он подал мне руку, поздоровался, а потом говорит: «Поедешь с нами в полицию».
Не успел я опомниться, как в моем дворе откуда-то появилосьдо десятка полицейских. Они были с автоматами, в бронежилетах и масках. Затолкали меня в машину, ничего не объясняя.
О «комнате страха» в горотделе полиции я слышал. И вот на своей шкуре испытал, что там происходит. В кабинет следователя меня буквально втолкнули. Кто-то изо всей силы ударил в спину, и я едва не упал.
В кабинете находились девять полицейских. Большинство из них были в штатском. Один достал пистолет и приставил его к моей ноге: «Сейчас я прострелю тебе колено через подушку. И будешь хромать всю жизнь». Я зажмурился, ожидая выстрел. Но полицейский на курок не нажал…
Никто ничего не объяснял: за что меня задержали, чего хотят добиться. Просто били толпой. И даже тогда, когда я лежал на полу. Потом следователь заявил, что меня подозревают в кражах из автомобилей. На мои робкие заверения, что я непричастен к этим кражам, не реагировали. Только сказали, что будут бить, пока не признаюсь.
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«Знаешь, что такое ломик? Сейчас узнаешь», — сказал один из полицейских. Они поставили рядом два стула, на спинки которых положили металлический лом. Мои руки застегнули наручниками так, что кисти оказались под коленями. Продели ломик между руками и ногами и повесили меня между стульями. Минут 40 или даже час меня били дубинками, раскачивая на ломе. Боль была адская. Когда меня сняли с лома, я не чувствовал рук.
На этом пытки не прекратились. В ход пошел электрошокер. Я раз семь терял сознание. После того как давали понюхать нашатырь, приходил в себя — и пытки продолжались с новой силой. Когда опера устали, они придумали новое развлечение. Приказали встать и вытянуть руки вперед. На руки положили книжку, на книжку — авторучку. Сказали: каждый раз, когда ручка упадет на пол, меня будут бить. А я еще после лома не отошел. Руки тряслись, и авторучка часто падала на пол. В конце концов я подписал какие-то документы, не читая их. Думал только об одном: скорее бы все прекратилось.
Игоря Гарматия отпустили домой под утро 17 сентября. И тут же в отдел следователя уголовного розыска доставили новую жертву — Ивана Букова. Даже через три месяца после истязаний в полицейском участке Иван по-прежнему плохо ходит и с трудом разговаривает. Мужчине выбили битой все передние зубы.
— Я сначала никак не мог понять, чего от меня хотят, — вспоминает Иван Буков. — Говорили о каких-то кражах, требовали признаться. Били очень сильно. В какой-то момент один из полицейских взял бейсбольную биту и стал бить меня по лицу. Он выбил мне все передние зубы.
Ближе к утру полицейские устали и вывели меня в коридор. Там пристегнули наручниками к батарее и сказали: «Можешь отдохнуть минут двадцать, а потом продолжим». Я был уверен, что еще одного сеанса пыток просто не переживу. Нашел на полу скрепку и с ее помощью смог отстегнуть наручник. Один из мучителей увидел, что я освободился. При этом ехидно усмехался. Когда я подошел к окну, он сказал: «Если ты мужик, то прыгнешь вниз».
«В этом же кабинете два часа пытали мужчину, а мне сказали: «Жди своей очереди. Ты следующий»
— Стоя возле окна, подумал: меня все равно убьют, терять нечего, — вспоминает Иван Буков. — Ногой выбил решетку и услышал сзади: «Давай прыгай!» Полицейский даже швырнул мне в спину дубинку. И я выпрыгнул.
Приземлился неудачно. Сразу понял, что сломал руку и, возможно, ногу. Кричал минут пять, звал на помощь. Но никто не вышел и не поинтересовался, что со мной. Потом я отполз за гаражи и спрятался. Тут вниз спустились несколько полицейских с фонариками. Стали искать меня, но не нашли. Когда они вернулись в здание полиции, я пополз домой. Идти не мог. Возле самого дома потерял сознание. Потом мама рассказывала, что под утро соседка забарабанила ей в окно: «Там во дворе твой Ваня весь в крови».
Ивана отправили в больницу. Интересно, что в тот же день к нему в палату наведались двое оперативников и попросили подписать заявление о том, что он не имеет к полиции претензий…
Как выяснилось, Иван Буков был не единственным, кто в отчаянии выпрыгнул из окна четвертого этажа здания городской полиции. В августе нынешнего года, спасаясь от пыток, так же поступили двое молодых ребят, которых задержали по надуманному предлогу и заставляли сознаться.
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«ФАКТАМ» удалось пообщаться и с еще одним жителем Ужгорода, которому в июле этого года в полиции едва не переломали руки. Молодого отца двоих детей отпустили, сказав ему, что ошиблись. Настоящий грабитель якобы был похож на него.
— Мне сказали, будто бы я ограбил магазин мобильной связи, — рассказал «ФАКТАМ» житель Ужгорода Артур. — Это было 5 июля. Как раз в тот день, когда в Ужгород приезжал президент Владимир Зеленский. Меня привели на четвертый этаж, в уголовный розыск, закрыли двери на ключ и начали пытать. Вешали на трубу, били электрошокером. Причем все это полицейские снимали на видео.
— Сколько времени вы пробыли в горотделе?
— Больше суток.
— Вам давали поесть?
— Забрали меня в десять утра. А в шесть вечера они позвонили моей жене и сказали, что она может принести еду. Правда, супругу в здание полиции не пустили.
В кабинете следователя у меня на глазах оперы истязали одного рома. Били его электрошокером, пока не разрядили до нуля. Мужчина сильно кричал. Это продолжалось часа два. А мне сказали: «Жди своей очереди. Ты следующий…»
Когда меня все-таки отпустили, я не чувствовал рук. Пальцы не работали, кисти — тоже. Кроме того, первое время еле ходил. Пришлось уволиться с работы. До этого работал в пиццерии. Но руки после пыток долго не слушались. Невозможно делать какую-то мелкую работу пальцами, которых ты не чувствуешь.
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После пыток в горотделе Артур снял побои и записался на прием к начальнику полиции.
— «Так не должно быть. Я всех уволю!» — пообещал мне тогда начальник полиции, — говорит Артур. — Но, насколько я знаю, никаких мер так и не приняли.
— После того как мы предали огласке факты пыток в Ужгородском городском отделе полиции, был большой резонанс, — говорит правозащитник Александр Пересоляк. — По результатам расследования кого-то из работников уволили из правоохранительных органов, кого-то — понизили в должности. Например, начальника полиции разжаловали до опера, а начальника уголовного розыска уволили. Начальник следствия отделался, можно сказать, легким испугом — получил строгий выговор. Но, как видим по недавнему случаю с очередным избиением задержанного, в котором принимали участие уволенные полицейские, выводов они не сделали.
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Фото предоставлено Александром ПЕРЕСОЛЯКОМ
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