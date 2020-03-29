Общество и люди

"Только не убивайте внуков": женщина, которая завезла коронавирус на Буковину, обратилась к односельчанам (видео)

В Черновицкой области, которая удерживает второе место в Украине по количеству зараженных COVID-19, нашлась «пациентка № 1». Она не только заразилась первая, однако, по оценке медиков, заразила десятки жителей своего села Коленковцы и соседних сел.

Вирус она могла привезти из Италии, откуда недавно вернулась. Тем не менее, после возвращения женщина не только не стала придерживаться норм самоизоляции, но и принимала активное участие в жизни сельской общины. Так, она даже ездила на пикет под областную администрацию в Черновцы, отстаивая необходимость создания объединенной территориальной общины трех сел.

Опасаясь расправы с ней, женщина записала видеообращение к землякам, в котором повинилась за свою беспечность, сообщает Обозреватель.

По словам женщины, она слышала, что люди хотят сжечь ее дом, а также расправиться с детьми и внуками (кстати, их она также заразила).

Женщина молит соседей на коленях

«Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе», — плачет женщина в кадре.

Видео пани Елизавета рассылает своим односельчанам через соцсети.

Ее обращение многих растрогало, они обещают не трогать семью, заявляя, что даже не думали жечь ее дом.



Напомним, в Министерстве здравоохранения рассчитали наихудший сценарий распространения коронавируса в Украине, по которому наша страна имеет шанс стать второй Италией, где количество жертв пандемии превысило 10 тысяч человек.

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