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Украина

Сегодня — лето, завтра — снег: синоптик рассказала, как изменится погода и когда снова ждать тепла

16:55 29 марта 2020 157
Прогноз погоды
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине в понедельник, 30 марта, пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Сегодня в Украине почти лето, хотя перевели часы, значит, и вправду, лето. А уже завтра пойдет снег!» — написала она.

По ее словам, в западных областях столбики термометров опустятся до +2…+6 градусов. На севере, включая Винницкую область, похолодает до +4…+10 градусов. В большинстве центральных областей, на востоке и юге еще задержится теплая погода, +12…+17 градусов.

«Атмосферный фронт принесет дожди, на Западе и Севере с мокрым снегом. Южная часть и восточные области Украины смогут избежать каких-либо серьезных осадков. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром», — прогнозирует синоптик синоптик.

В Киеве 30 марта ожидается облачная погода, влажная, с небольшим мокрым снегом, и холодная. Максимальная температура воздуха в понедельник снизится до +7…+9. Во вторник в столице будет ночью небольшой мороз, а днем +2…+4 градуса.

По словам Диденко, потепление в Украине возобновится со 2 апреля.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный народный синоптик Владимир Деркач заявил, что апрель в Украине будет прохладным, а в середине месяца по ночам возможны заморозки.

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