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Украина

Заморозки и дожди: синоптик рассказал о погоде в апреле

14:09 28 марта 2020 175
Прогноз погоды
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Апрель в Украине в 2020 году будет прохладным. Такой прогноз погоды озвучил «ФАКТАМ» известный народный синоптик Владимир Деркач.

«В начале апреля будет прохладная погода, пройдут небольшие дожди. В середине первой декады показатели температуры начнут расти. После 10 апреля потепление продолжится — с небольшими перерывами на несколько дней, по ночам возможны заморозки», — говорит он.

По его словам, в конце апреля будет значительно больше осадков.

«Небольшое потепление придет перед Пасхой (19 апреля. — Авт.), но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше осадков. Значительного повышения температуры придется подождать», — прогнозирует Деркач.

Более подробно о том, какая погода ждет украинцев в конце марта — начале апреля читайте в материале «ФАКТОВ»: Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля.

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