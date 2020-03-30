День ангела Алексея: красивые открытки и поздравления

Общество и люди

30 марта христиане восточного обряда чтят память Алексея, человека Божьего. А с именинами в этот день поздравляют Алексеев.

«ФАКТЫ» предлагают вам подборку красивых поздравлений и открыток.

Алексей, в твой день ангела мы хотим пожелать тебе, чтобы твой ангел никогда тебя не покидал. Существует примета, что в это день все ангелы слетаются к имениннику и одаривают его своим теплом. Так пусть и твой ангел одарит тебя теплом на всю твою жизнь. И чтобы эта жизнь была долгой и счастливой! Пусть в твоем доме всегда царит мир и тепло, а печаль и невзгоды пусть никогда с тобой не встречаются. А если и встретятся, то пусть обходят тебя стороной.

***

Пусть белым крылом у тебя за плечами

Твой ангел-хранитель следит за тобой,

Пусть будет он сильным, от бед защищает,

Сегодня ведь праздник — День Ангела твой!

***

Живи без ненастий,

Без бед и невзгод!

И пусть только счастье

Твой праздник несет!

Ругайся и смейся

Всегда от души!

И пусть именины

Добавят любви!

***

Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой дороги и счастья без конца.

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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