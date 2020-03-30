Украина

На вес золота: стало известно, почему маски в аптеках подорожали в 10 раз

На фоне пандемии коронавируса китайские производители резко подняли цены на медицинские маски — если год-полгода назад этот ныне обязательный аксессуар стоил 3 цента, то сегодня они продают ее за 30 центов, и дешевле найти их невозможно. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» сообщил владелец самой большой в Украине сети магазинов медицинской техники Алексей Давиденко. Напомним, в Украину 29 марта прибыли сотни тысяч респираторов и почти два миллиона масок из Китая, и президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что такие рейсы начнут осуществлять на регулярной основе.

У производителей есть свое объяснение такому росту: спрос огромный, люди работают круглые сутки, им надо платить за ненормированный труд дополнительные деньги.

Украинским же покупателям маски по 30 центов не отпускают, требуют уже 35. Если умножить эту цифру на курс доллара, получается уже 11 гривен.

Плюс расходы на доставку масок в Украину самолетом (контейнером они будут доставляться не менее 60 дней), а поскольку 90% самолетов в нашу страну летать перестали, цены на авиадоставку (они и так были сумасшедшие) выросли в четыре-пять раз, и соответственно себестоимость привезенной на самолете маски доходит до 16 гривен.

Дополнительно в цену масок включаются расходы на растаможку, логистику, привоз масок из аэропорта на склад.

«Вот и получилась цена в 20 гривен. Да, маску в аптеке раньше можно было купить за две гривни. Так она и у производителя стоила не 30 центов, а три», — констатировал собеседник «ФАКТОВ».

Полный текст интервью читайте в статье «На миллион гривен можно купить 1 ИВЛ или 60 тысяч масок, но их ищет весь мир, — Алексей Давиденко».

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