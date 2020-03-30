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Будет еще хуже: в России рассказали, кто может прийти к власти в РФ после Путина

10:57 30 марта 2020 1397
Путин
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Совершив госпереворот в России, Путин постепенно стал диктатором. «Он делает то же, что делал Гитлер, он делает то же, что делали диктаторы в Южной Америке. Это называется тирания, он тиран. Но, как всегда со всеми такими, будет и ему конец», — считает американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович. Однако станет ли конец Путина счастливым для России и мира? Ведь, как показывает история, большинство диктаторов были свергнуты с помощью вооруженных переворотов, а на смену им зачастую приходили еще более кровавые диктаторы.

— Мы можем до бесконечности вести разговор, пытаясь нарисовать потенциальные сценарии смены режима в России, — рассказал «ФАКТАМ» Слава Рабинович. — И поскольку Путин демонтировал государство — а он де-факто демонтировал государство, — все механизмы прогнозирования можно выбросить. То есть их не существует, они неприменимы больше. Поэтому для смены Путина не обязательно иметь боеспособные отряды какому-нибудь другому диктатору, например Шойгу, или помощь армии — можно и без этого обойтись. В российской истории были случаи шарфика, подушки, табакерки (подушками задушили малолетнего царя Федора Годунова, а ударом табакерки оглушили, а затем задушили шарфом Павла I. — Авт.) и так далее, все что угодно может быть. Но эволюционного пути развития событий уже точно не будет. Власть на выборах в России не сменится, мы это знаем.

Читайте также: «Путин своими руками ускоряет революцию в России, — Слава Рабинович»

О том, кто есть кто в российской оппозиции, контролируется ли властью Алексей Навальный, сколько человек нужно вывести на улицы, чтобы режим побоялся давить их танками — читайте в третьей части большого интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».

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