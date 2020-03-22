Украина

Не время экономить: Ермак купил себе Mercedes за 3 миллиона

Несмотря на кризис и пандемию COVID-19, в последний день перед введением в Украине карантина, глава Офиса президента Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска).

Покупка была совершена в ООО «Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц» 11 марта 2020 года. Стоимость авто 2 миллиона 972 тысяч 776 гривен. Кроме того, по данным «Интерфакс-Украина», чиновник потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 752 гривни и 123 865 гривен на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили.

В общем покупка автомобиля главе ОП обошлась более, чем в 3 миллиона гривен.

20 марта Ермак представил данные в Единый государственный реестр деклараций.

По декларации Ермака от 14 февраля 2020, в 2019 году он получил чуть больше 255 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности в адвокатском объединении, где является директором. Глава ОП сохраняет наличными $ 347 тысяч и 50 тысяч евро. У него размещено 26 803 гривни в «ОТП Банке».

Он также занял в прошлом году 1 380 660 гривен в принадлежащем ему ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп», которое с 2016 года задолжало Ермаку две по договорам больше 8 миллионов гривен.

В 2006 году он взял кредит в «Альфа-Банке» больше, чем на 1 миллион гривен.

С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла более 3,5 миллиона гривен. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

В 2019 ему принадлежали доли в адвокатском объединении «Международная юридическая компания» и нескольких компаниях, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.

Напомним, неделю назад президент Зеленский попросил помощь у представителей крупного бизнеса на борьбу с коронавирусом COVID-19. Некоторые олигархи уже откликнулись на эту просьбу.

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