Майк Тайсон рассказал, как его игривый тигр откусил девушке руку (фото)

Спорт

Легендарный американский боксер Майк Тайсон вспомнил неприятный инцидент, который произошел с ним и его бенгальской тигрицей Кенией.

«Кто-то перелез через мой забор и начал играть с тигром. Животное не знало девушку, так и случился несчастный случай. Они пытались засудить меня, пока не выяснилось, что она сама перепрыгнула через забор и вошла на территорию тигра. К тому же у меня было много денег, когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, я отдал ей 250 тысяч долларов.

Вы и представить себе не можете, что тигры способны сделать с человеческой плотью. Я и сам не мог. Тогда я был дураком. Этих кошек нельзя одомашнить, такого не должно было произойти. Они могут убить тебя случайно, даже не собираясь этого делать. Они очень сильны, особенно когда вы играете с ними грубо. Ты их толкаешь, они дают отпор — и ты труп. Я любил своих тигров. Спал с ними. Не следовало держать их в своем доме. Думал, что они у меня ручные. Я ошибался", — рассказал Тайсон в интервью изданию The Sun.

Отметим, что Кения была настоящей любимицей боксера — она ходила по пятам за своим хозяином и даже спала с ним в постели. Дрессировщики говорили, что за тридцать лет практики никогда не видели, чтобы белый тигр следовал за кем-то так, как это делала Кения. Но, как говорится, натуру хищного зверя не воспитаешь.

Кения была любимицей Тайсона и ходила за ним буквально по пятам

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон выиграл виртуальный турнир легенд, победив в финале Мохаммеда Али.

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