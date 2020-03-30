Майк Тайсон дважды отправил в нокдаун Мохаммеда Али (видео)

Спорт

В то время, пока люди по всему миру сидят по домам на карантине и одно за другим отменяются спортивные мероприятия, в том числе запланированные боксерские поединки, Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) провела виртуальный турнир среди легенд.

В финальном поединке встретились американцы Мохаммед Али и Майк Тайсон. Уже в первом раунде Али отправил соперника в нокдаун, но во втором и пятом побывал на канвасе ринга сам. В итоге, бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единодушно отдали победу Тайсону — 114:111, 114:111, 114:111.

Отметим, что в реальной жизни встреча Али и Тайсона на боксерском ринге была невозможной. Если Мохаммед в декабре 1981-го провел свой последний бой, уступив канадцу Тревору Бербику, то первый поединок Майка датируется мартом 1985-го, после которого была серия из 37 успешных выходов в ринг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон разоткровенничался о своих сексуальніх похождениях в молодости.

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