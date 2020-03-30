27.98 / 28.61 30.50 / 31.49
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Майк Тайсон дважды отправил в нокдаун Мохаммеда Али (видео)

11:23 30 марта 2020 61
Мохаммед Али&nbsp;— Майк Тайсон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В то время, пока люди по всему миру сидят по домам на карантине и одно за другим отменяются спортивные мероприятия, в том числе запланированные боксерские поединки, Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) провела виртуальный турнир среди легенд.

В финальном поединке встретились американцы Мохаммед Али и Майк Тайсон. Уже в первом раунде Али отправил соперника в нокдаун, но во втором и пятом побывал на канвасе ринга сам. В итоге, бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единодушно отдали победу Тайсону — 114:111, 114:111, 114:111.

Отметим, что в реальной жизни встреча Али и Тайсона на боксерском ринге была невозможной. Если Мохаммед в декабре 1981-го провел свой последний бой, уступив канадцу Тревору Бербику, то первый поединок Майка датируется мартом 1985-го, после которого была серия из 37 успешных выходов в ринг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон разоткровенничался о своих сексуальніх похождениях в молодости.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Путин

Будет еще хуже: в России рассказали, кто может прийти к власти в РФ после Путина

Сбежавший из Борисполя украинец

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

Алексей Теплый

День ангела Алексея: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер