Доставленные в Одессу тесты на коронавирус оказались непригодными

Украина

Неделю назад в Одессе забили тревогу, поскольку в городе закончились тесты для диагностики коронавируса. Однако две тысячи экспресс-тестов китайского производства, которые прибыли на прошлой неделе в Одессу, не могут использоваться, поскольку не имеют сертификации в Украине. Об этом в понедельник, 30 марта, на совещании в мэрии сообщила директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко. Она уточнила, что у тестов нет не только сертификатов, но и инструкций, поэтому медики не имеют права их использовать.

Сейчас одесские медики используют тесты британского производства, партия из десяти тысяч штук которых также поступила в город на минувшей неделе.

По информации Якименко, по состоянию на утро 30 марта, лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 8 человек, из которых четверо находятся в стационаре Одесской городской клинической инфекционной больницы. Состояние троих — средней тяжести, а состояние одной пациентки — между средним и тяжелым. Она подключена к кислородному концентратору.

«В боксированном отделении находятся 38 человек, у которых подозревают коронавирус… Десятое отделение больницы полностью заполнено. Вчера (29 марта. — Авт.) начали разворачивать еще одно отделение для пациентов с подозрением на COVID-19…» — сказала Якименко.

Она добавила, что еще у четверых пациентов диагноз подтвердили экспресс-тесты. Сейчас медики ожидают результат исследований ПЦР.

По данным городского департамента здравоохранения, в настоящее время 93 человека направлены на самоизоляцию. Из них 84 — под контролем семейных врачей. Причем 9 человек по оставленным для медиков адресам не проживают, на телефонные звонки не отвечают. Их данные переданы в полицию.

Между тем Испания и Грузия вернули китайскому производителю большую партию экспресс -тестов на коронавирус, поскольку они оказались ненадежными. Они имеют чувствительность только 30 процентов, а нужно как минимум 80. А Нидерланды забраковали 600 тысяч масок из Китая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одессит Шахин Асадов, у которого диагностировали коронавирус COVID-19 и госпитализировали в инфекционную больницу, рассказал, что врачи прописали ему препараты, которые стоят нереально дорого.

Также сообщалось, что в Украину из Турции ввезли крупную партию поддельных тестов на коронавирус.



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