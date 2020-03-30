Кличко назвал сроки отключения отопления в Киеве

Украина

Отопительный сезон в столице может завершиться после четверга, 2 апреля. Ранее столичные власти приняли решение об отключении отопления в детских садах и школах Киева.

Как сообщает официальный сайт городского головы Киева Виталия Кличко, отопительный сезон может завершиться в конце недели.

«По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура — не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше — уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», — заявил Виталий Кличко во время проходившей онлайн пресс-конференции.

При этом многие учреждения в столице отключили от отопления раньше.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько украинцы должны будут заплатить за отопление в марте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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