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Кличко назвал сроки отключения отопления в Киеве
Отопительный сезон в столице может завершиться после четверга, 2 апреля. Ранее столичные власти приняли решение об отключении отопления в детских садах и школах Киева.
Как сообщает официальный сайт городского головы Киева Виталия Кличко, отопительный сезон может завершиться в конце недели.
«По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура — не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше — уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», — заявил Виталий Кличко во время проходившей онлайн пресс-конференции.
При этом многие учреждения в столице отключили от отопления раньше.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько украинцы должны будут заплатить за отопление в марте.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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