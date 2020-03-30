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Приложение Zoom оказалось в эпицентре скандала из-за масштабного слива данных
ПО для конференцсвязи Zoom отправляло данные пользователей компании Facebook. В результате разработчикам прошлось выпустить обновление своего софта. Ранее наследный принц Саудовской Аравии взломал мобильный телефон главы Amazon.
Как сообщает SecurityLab.ru, приложение отправляло Facebook аналитические данные даже тех пользователей, которые не зарегистрированы в соцсети. При этом пользователи Zoom не уведомлялись об обмене данными.
На прошлой неделе специалисты издания Motherboard проанализировали iOS-версию Zoom и обнаружили нечто странное — приложение отправляло аналитические данные пользователей компании Facebook, даже если они не были зарегистрированы в соцсети.
Facebook Graph API — программный интерфейс, который обычно используется для передачи и получения данных от Facebook. При каждом открытии Zoom данные о гаджете передавались Facebook.
Разработчики пообещали удалить Facebook SDK, а также поменять конфигурацию функции, чтобы пользователи и дальше могли авторизоваться в Zoom через Facebook. Пользователям нужно будет самостоятельно установить новую версию приложения.
Ранее сообщалось, что киберпреступники смогли «отключить» Новый Орлеан.
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