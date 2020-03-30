У главы Запорожского облсовета подтвердили коронавирус

Украина

После того, как стало известно о коронавирусе у представителя Запорожского облсовета Геннадия Фукса, COVID-19 подтвердили и у председателя Запорожского областного совета Григория Самардака.

Как сообщили в отделе коммуникаций Запорожского облсовета, Григорий Самардак находится дома под наблюдением семейного врача, а его семья — в самоизоляции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию подхватило немало топ-чиновников и политиков — обновляемый список публикуется на нашем сайте.

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