Рада решила вопрос питания военнослужащих

Украина

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта проголосовала изменения в законе о государственном бюджете на 2020 год в части обеспечения питания военнослужащих.

Решение было поддержано 302 голосами.



В соответствии с законом государственный бюджет дополнен статей 17−1, в соответствии с которой для Министерства обороны и МВД предусмотрена возможность продления договоров, заключенных в 2019 году.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, компании, которые оказывали услуги по организации питания в военных частях ВСУ, отказались продлить договора, ссылаясь на эпидемию коронавируса. В связи с этим Офис президента обратился к губернаторам областей с просьбой безвозмездно помочь военным частям в организации питания личного состава.

Однако затем с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года.



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