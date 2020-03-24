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С 25 марта военные в Украине могут остаться без питания: что произошло
Компании, которые оказывали услуги по организации питания в военных частях ВСУ, отказались продлить договора, ссылаясь на эпидемию коронавируса. В связи с этим Офис президента обратился к губернаторам областей с просьбой безвозмездно помочь военным частям в организации питания личного состава.
В письме заместитель главы ОП Анна Коваленко призвала облгосадминистрации и военкоматы уточнить количество военных частей, которые питаются по системе аутсорсинга, а также выяснить у командиров военных частей необходимый перечень продуктов, объемы и сроки поставок.
Копию документа опубликовал в Facebook бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.
«Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации», — цитирует агенство слова замминистра.
Напомним, ранее эксперты раскритиковали планы Минобороны по закупке бронеавтомобилей для ВСУ.
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