Общество и люди

Мороз и мокрый снег: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой

Во вторник, 31 марта, в Украине похолодает — ожидаются ночные заморозки, а в ряде регионов и мокрый снег.

«Во вторник в большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз — до 0 -5 градусов. А днем ​​столбики термометров едва доковыляют до + 1 + 6 градусов. Снег, или мокрый снег, или же дождь вероятные на западе, севере страны и в Винницкой области — в зависимости от колебаний температуры воздуха. Правда, осадки будут незначительными и периодическими. Где-то просто ограничится облачностью», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ночью 31 марта ожидается -1−3 градуса, днем — до +2+5 градусов. Будет облачно, утром возможен небольшой мокрый снег, а в течение дня существенные осадки маловероятны.

«В среду, 1 апреля, повсюду в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. Однако на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому появится больше солнца и температура днем может немного повысится. Более ощутимое потепление придет в Украину ближе к концу недели», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», если прогнозы синоптиков о скором потеплении не изменятся, то к концу недели в Киеве могут отключить отопление.

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