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Украина

Дожди и мокрый снег: украинцев предупредили о резком похолодании

7:14 30 марта 2020 54
В Киеве пока что без осадков
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Атмосферный фронт принес на территорию Украины (пока что в западные области) дожди, которые ночью могут перейти в мокрый снег. Об этом предупреждает Украинский Гидрометцентр.

Также в Украине существенно похолодало — на западе столбики термометров ночью упали до нулевых отметок, а в Киеве — до 4−6 градусов.

Южная часть страны и восточные области пока что остаются в зоне действия масс теплого воздуха, там днем ожидается до 16−18 градусов (в частности, в Николаевской и Одесской областях).

Прогноз на 30 марта

В последний день марта, во вторник, дожди в западных областях прекратятся, однако ночные заморозки усилятся до минус 3-минус 5 градусов. Также столбики термометров покажут «минус» на севере страны, включая Киев и Киевскую область. Днем там ожидается 3−5 градусов тепла, и будет дуть северный ветер.

Самым теплым 31 марта будет на юге (в Николаевской и Одесской областях), а также на востоке Украины (в Луганской, Донецкой и Харьковской областях), где ожидается до +16 градусов.

Прогноз на 31 марта

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в начале апреля в Украине сохранится прохладная погода с дождями, а температурные показатели снова начнут расти только в середине первой декады.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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