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На время карантина бизнесу разрешили не платить за аренду
В понедельник, 30 марта, Верховная Рада, которая провалила голосование за назначение на должности трех министров, приняла решение о послаблении для предпринимателей и предприятий. Депутаты освободили нанимателей от платы за пользование имуществом на срок с 11 марта и до завершения карантина.
Согласно документу, освобождение от арендной платы осуществляется за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает.
Инициаторы законопроекта сослались на статью 762 (плата за пользование имуществом) Гражданского кодекса Украины.
При этом на время карантина продолжаются сроки общей и специальной исковой давности, преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности, прекращения поручительства, права на обжалование действий исполнителя завещания. То же самое касается исковой давности, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, требованиям о расторжении договора дарения, а также требованиям, вытекающим из договора найма.
Кроме того, законопроект запрещает на период карантина повышение процентной ставки по кредитному договору.
За законопроект № 3275 проголосовали 312 депутатов.
Напомним, ранее президент Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в период карантина в связи с коронавирусом. Вместе с тем, эксперты считают, что стремительно нарастающая пандемия коронавируса и меры принятые украинской властью для ее сдерживания приведут к падению рынка недвижимости в нашей стране.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!