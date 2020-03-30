Общество и люди

Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине

В Черновицкой области люди продолжают не соблюдать элементарные меры безопасности, предусмотренные при карантине, в частности, верующие целуют иконы во время богослужений. Ранее на Буковине в одном из сел удалось выявить женщину, которая заразилась первая и, по оценке медиков, заразила десятки односельчан и жителей соседних сел.

Как сообщает Telegram-канал «Коронавирус-онлайн», в расположенном в Черновицкой области селе Волока местные жители пришли в церковь на богослужение в масках, однако при этом они по очереди целуют иконы.

При этом Черновицкая область — один из лидер среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделил Украине для борьбы с коронавирусом значительную сумму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter