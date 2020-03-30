Политика

Емец назвал имя виновника его отставки

Экс-министр здравоохранения Илья Емец, которого Рада лишила должности на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, назвал причиной отставки позицию бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Как сообщает hromadske, Емец заявил, что оказание помощи стационарного уровня украинцам будет невозможным из-за реформы Супрун.

«Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам — это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи», — отметил Емец сразу после голосования Рады за его отставку.

Он также добавил, что обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским, однако не привел подробностей разговора.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль оценил деятельность Ильи Емца на посту министра.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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