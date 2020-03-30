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Эвакуированные с Бали украинцы объявили голодовку в обсервации (видео)
Некоторые из украинцев, эвакуированных с острова Бали и помещенных на обсервацию в киевский отель «Козацький», объявили голодовку. Об этом сообщает телеканал «Прямой».
Люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе питание.
Также отмечается, что среди находящихся на обсервации есть мужчина с высокой температурой, но к нему не приезжает скорая помощь. При этом на территории отеля нет ни одного медика.
Из-за таких условий некоторые из эвакуированных объявили голодовку. Они обвиняют правительство Украины в отсутствии коммуникации.
Всего в отделе «Козацький» разместили около 100 украинцев. Правоохранители оцепили здание, чтобы не допустить бегства находящихся на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что вернувшиеся с Бали начали сбегать с места обсервации в Киеве.
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