Украина

Эвакуированные с Бали украинцы объявили голодовку в обсервации (видео)

Некоторые из украинцев, эвакуированных с острова Бали и помещенных на обсервацию в киевский отель «Козацький», объявили голодовку. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе питание.

Также отмечается, что среди находящихся на обсервации есть мужчина с высокой температурой, но к нему не приезжает скорая помощь. При этом на территории отеля нет ни одного медика.

Из-за таких условий некоторые из эвакуированных объявили голодовку. Они обвиняют правительство Украины в отсутствии коммуникации.

Всего в отделе «Козацький» разместили около 100 украинцев. Правоохранители оцепили здание, чтобы не допустить бегства находящихся на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся с Бали начали сбегать с места обсервации в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter