27.98 / 28.56 30.51 / 31.42
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Южном коронавирусом заболел депутат: после возвращения из-за рубежа он контактировал с десятками людей

20:18 30 марта 2020 388
Тест на коронавирус
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

30 марта мэр Южного Владимир Новацкий сообщил о том, что в городе есть заболевший на коронавирус. По словам мэра, больной с учетом всех мер безопасности находится в инфекционной больнице Одессы.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 в городе Южном (неподалеку от Одессы). Здесь располагаются известные за пределами Украины промышленные предприятия. В частности, крупнейший морской торговый порт и припортовый завод (ОПЗ).

«Все контактные лица — изолированы. Еще раз настойчиво обращаюсь к жителям города: строго придерживайтесь режима карантина!» — отметил градоначальник.

Как стало известно местным журналистам, речь идет о 45-летнем депутате городского совета. Он недавно вернулся из-за рубежа и был на сессии 17 марта, а вскоре обратился к медикам. Число лиц, с которыми он контактировал, — 37.

Информацию о диагностированном заболевшем подтвердил и глава Одесской обладминистрации Максим Куцый.

«Он дистанционно обратился к семейному врачу и только позже, когда состояние ухудшилось, был госпитализирован», — написал губернатор на своей странице в Facebook.

Это девятый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом в одесском регионе. Семеро заболевших вернулись на родину из других стран, одна женщина вообще не покидала территорию региона.

В боксированном отделении Одесской городской клинической инфекционной больницы находятся 38 человек, у которых подозревают COVID-19.

Напомним, что на въездах и выездах из Одессы власти планируют установить блокпосты и проводить выборочный осмотр граждан.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путина могут убить, он совершил страшное преступление, — Слава Рабинович

Игорь Кондратюк

«Знаю, чем поднять всем настроение»: Игорь Кондратюк сделал неожиданное заявление

На месте обсервации

Эвакуированные с Бали украинцы объявили голодовку в обсервации (видео)

вирусологи

Коронавирус в ОРДЛО: на оккупированные территории срочно перебросили военных вирусологов из России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер