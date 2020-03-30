Украина

В Южном коронавирусом заболел депутат: после возвращения из-за рубежа он контактировал с десятками людей

30 марта мэр Южного Владимир Новацкий сообщил о том, что в городе есть заболевший на коронавирус. По словам мэра, больной с учетом всех мер безопасности находится в инфекционной больнице Одессы.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 в городе Южном (неподалеку от Одессы). Здесь располагаются известные за пределами Украины промышленные предприятия. В частности, крупнейший морской торговый порт и припортовый завод (ОПЗ).

«Все контактные лица — изолированы. Еще раз настойчиво обращаюсь к жителям города: строго придерживайтесь режима карантина!» — отметил градоначальник.

Как стало известно местным журналистам, речь идет о 45-летнем депутате городского совета. Он недавно вернулся из-за рубежа и был на сессии 17 марта, а вскоре обратился к медикам. Число лиц, с которыми он контактировал, — 37.

Информацию о диагностированном заболевшем подтвердил и глава Одесской обладминистрации Максим Куцый.

«Он дистанционно обратился к семейному врачу и только позже, когда состояние ухудшилось, был госпитализирован», — написал губернатор на своей странице в Facebook.

Это девятый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом в одесском регионе. Семеро заболевших вернулись на родину из других стран, одна женщина вообще не покидала территорию региона.

В боксированном отделении Одесской городской клинической инфекционной больницы находятся 38 человек, у которых подозревают COVID-19.

Напомним, что на въездах и выездах из Одессы власти планируют установить блокпосты и проводить выборочный осмотр граждан.

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