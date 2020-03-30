День ангела Дарьи: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 1 апреля, не только День смеха, а и День памяти мученицы Дарии Римской. В этот день именины отмечают Дарьи, Дарины, Даши.

«ФАКТЫ» подготовили поздравления для именинниц.

Милая наша Даша! Ты замечательный, добрый, прекрасный человечек. Ты самый лучший подарок для своих родителей и людей, которые искреннее тебя любят. Желаем, чтобы жизнь, как пестрый пазл, складывалась всегда удачно. Живи позитивно, и никогда не теряй уверенность в своих силах. Желаем верить с себя, в чудеса и волшебную силу любви и добра.

***

С днем ангела, Дашенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Даша, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Подарок неба, дар от Бога,

С именинами тебя!

Даров пусть в жизни будет много,

Живи на радость всем, любя!

Прекрасных, солнечных мгновений,

Желаю, Дарья, от души.

Чтоб что ни год — то вдохновенный,

И что ни день — то просто шик!



Больше поздравлений для Дарьи читайте здесь.

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