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Общество и люди

День ангела Дарьи: красивые поздравления и открытки

15:06 31 марта 2020 65
День Дарьи
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 1 апреля, не только День смеха, а и День памяти мученицы Дарии Римской. В этот день именины отмечают Дарьи, Дарины, Даши.

«ФАКТЫ» подготовили поздравления для именинниц.

День ангела Дарьи

Милая наша Даша! Ты замечательный, добрый, прекрасный человечек. Ты самый лучший подарок для своих родителей и людей, которые искреннее тебя любят. Желаем, чтобы жизнь, как пестрый пазл, складывалась всегда удачно. Живи позитивно, и никогда не теряй уверенность в своих силах. Желаем верить с себя, в чудеса и волшебную силу любви и добра.

День ангела Дарьи

***
С днем ангела, Дашенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!

День ангела Дарьи

***
Даша, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!

День ангела Дарьи

***
Подарок неба, дар от Бога,
С именинами тебя!
Даров пусть в жизни будет много,
Живи на радость всем, любя!
Прекрасных, солнечных мгновений,
Желаю, Дарья, от души.
Чтоб что ни год — то вдохновенный,
И что ни день — то просто шик!

День ангела Дарьи
Больше поздравлений для Дарьи читайте здесь.

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