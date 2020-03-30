Бой Усик – Чисора перенесен из-за коронавируса (фото)

Спорт

Промоутерская компания Matchroom Boxing выступила с официальным сообщением, что бой между украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом) и британцем Дереком Чисорой (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), как и остальные поединки, запланированные в Великобритании на май нынешнего года, перенесен.

Такое решение связано с запретом Британской комиссией по контролю за боксом проводить в мае любые поединки в стране из-за пандемии коронавируса. Соответственно, у Matchroom Boxing просто не было иного выхода.

«Здоровье и безопасность боксеров, их команд, организаторов боев и болельщиков являются приоритетом для Matchroom Boxing и мы благодарны каждому за понимание. Мы обещаем вернуть бокс мирового уровня, как только будет безопасно», — говорится в заявлении компании.

Новая дата для поединка нашего соотечественника, который должен стать для него вторым в супертяжелом дивизионе, будет сообщена позже. Отмечается, что все купленные билеты на бой будет действительны на новую дату, но любой желающий может сдать свой пропуск и вернуть деньги.

Добавим, что поединок Усик — Чисора срывается уже во второй раз. Изначально он должен был состояться в марте-апреле, но был перенесен на 23 мая, поскольку украинец вынужден был пройти профилактику травмы локтя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.

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