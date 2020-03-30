Украина

Доктор Комаровский рассказал, как можно изолироваться, если в семье есть больной коронавирусом

Известный украинский врач Евгений Комаровский, который забраковал водку как антисептическое средство, считает, что заболевший COVID-19 человек станет носителем этой инфекции для всей его семьи.

Как бы люди, живущие вместе, не пытались изолировать больного в отдельную комнату, но пользование общим санузлом и общей ванной комнатой, сводит все усилия на нет. Рано или поздно, по словам доктора, вся семья переболеет.

Исключения могут быть в том случае, если есть совершенно отдельный вход в дом с автономным санузлом и ванной комнатой. Еду больному нужно оставлять у двери, также забирать грязную посуду.

Если в одной квартире заболели коронавирусом в легкой форме два родственника, то изоляция не нужна совсем. Отсутствие изоляции не влияет на продолжительность и тяжесть протекания болезни у обоих членов семьи.

Напомним, доктор считает, что в качестве противовирусного средства можно употреблять немного красного вина и коньяк. Комаровский уверен, что гулять во время карантина на улице можно, только при этом необходимо соблюдать безопасную дистанцию — не менее 1,5- 2 метра.







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