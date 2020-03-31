"Министерство здравоохранения ДНР" заявило, что в фейковой республике нет коронавируса

Украина

Согласно официальной информации «министерстве здравоохранения» так называемой «ДНР», в этом квазиобразовании пока нет ни одного (!) зараженного коронавирусом. «Всего под наблюдением 7984 человека. Из них в условиях стационарных отделений находится 118 человек, в самоизоляции дома — 7866 человек», — сказано в сообщении.

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В местных пабликах иронизируют, что сейчас «Донецк — самое безопасное место на земле». Люди пишут, что информация «чиновников» абсолютно не соответствует действительности: «Это наглая ложь».

«Какая изоляция? Вчера в Моспино вернулись из Краснодара, а в Краснодар из Турции. И сразу пошли на работу».



«Бред. У меня знакомые переболели пневмонией со всеми признаками вируса. Им тест никто не делал».



«Ложь. Имеются достоверные данные о минимум 10 заражённых COVID-19».

«Если не знать, это не значит, что нет!»

«Во всём мире есть, даже в „ЛНР“ есть, а у нас нет».



«Простите, вчера было около 500 человек под наблюдением, сегодня 8000, что за скорость?»



«Будет обидно после мучительных шести лет войны и оскотинивания „русским миром“ сдохнуть от простуды».



«В Мариуполе крошечном есть, в Ростове есть, а в Донецке — нет?»



«Ну да, вируса нет, есть только пневмония и полные коридоры полутрупов в больницах».

«ФАКТЫ» располагают сведениями, полученными от проживающих в оккупации людей, что на днях инфекционное отделение торезской больницы было оцеплено боевиками. «Видимо, привезли кого-то важного вояку», — предположили местных жители.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарь «ДНР» Денис Пушилин запретил жителям оккупированной части Донецкой области выезжать на территорию РФ.

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