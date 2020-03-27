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Главарь «ДНР» Пушилин запретил жителям ОРДО выезжать в Россию
Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин запретил жителям оккупированной части Донецкой области выезжать на территорию РФ. Ранее жители подконтрольной России части Донбасса начали осознавать опасность пандемии коронавируса.
Как сообщает «Остров», о возможном введении в ОРДО чрезвычайного положения заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.
«Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости», — сказал Пушилин.
Также он обязал всех, кто приехал из России, «самоизолироваться на 14 дней», к нарушителям будут применяться «меры».
На оккупированной части Донецкой области будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг.
Как сообщалось ранее, медик, работающая на оккупированной территории Донетчины, заявила, что местные учреждения здравоохранения абсолютно не готовы к пандемии.
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