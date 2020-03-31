Украина

Есть надежда на спасение: в Александровской больнице рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

В Александровской больнице Киева, где врачи борются за жизнь пациентов с коронавирусом, два месяца назад лечили больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Человек выздоровел.

Главный врач больницы Людмила Антоненко считает, что это дает врачам надежду на то, что они смогут помочь даже крайне тяжелым, к которым применяют метод ЭКМО (насыщение крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Медик рассказала, что больница работает круглосуточно.

«К спасению тяжелых больных приобщены не только инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, но и герои „невидимого фронта“ — лаборанты, без которых невозможно ни диагностировать, ни правильно лечить ни одно заболевание! Сейчас они и день, и ночью на посту. Видели бы вы, как они радуются каждому негативному тесту на COVID-19! Низкий поклон вам, работники лаборатории ОКБ!», — благодарит главврач своих коллег.

Антоненко отметила, что в инфекционных отделениях Александровской клинической больницы сейчас находится 60 больных, в том числе 39 — у которых подтвержден COVID-19, 21 — с подозрением, 37 — с пневмонией.

«Еще раз призываю, — пишет доктор. — Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена — оставайтесь дома!».

Напомним, по данным на 22:00 30 марта, в Украине подтверждены 548 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.

Фото: Facebook Людмилы Антоненко

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