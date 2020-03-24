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Кличко рассказал, куда в Киеве будут отправлять зараженных коронавирусом (видео)
Мэр столицы Виталий Кличко ежедневно проводит онлайн-брифинги, отвечая на вопросы СМИ и соцсетей.
«ФАКТЫ» задали градоначальнику такой вопрос: «В настоящее время киевлян, зараженных коронавирусом, отправляют в Александровскую больницу. Это пока единственное „профильное“ лечебное учреждение. В случае вала пациентов какие конкретно больницы будут их принимать? Насколько готова столичная медицина не допустить коллапса? А если, как в Италии, будет много умерших, как будут их хоронить?»
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Вот что сказал Виталий Кличко (на видео с 10.37):
— Да, сегодня всех, у кого есть подозрение на коронавирус или подтвержденный диагноз, принимает наша базовая Александровская больница. Там есть все необходимое, чтобы оказать своевременную и квалифицированную помощь каждому, кто обращается. Она одна из семи определенных нами базовых лечебниц. Кроме Александровской, оборудовано еще шесть медицинских учреждений. Это инфекционные отделения в таких больницах, как городская больница № 4, клиническая больница № 9, городские детские больницы № 1 и № 2, городская детская инфекционная больница, Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины. Всего на сегодня развернуто 482 койки, из них для взрослых 237 коек, для детей — 200 и 45 коек для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Ренимационные койки инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Во всех больницах есть запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи.
В случае осложнения эпидемиологической ситуации городская власть дополнительно еще определила учреждения охраны здоровья, где есть отдельно расположенные корпусы. И мы готовы там дополнительно развернуть семь тысяч коек. Я обращаюсь к каждому из вас: мы должны сделать все, чтобы это количество коек нам не нужно было использовать.
Однако почему-то вторая часть вопроса осталась без ответа.
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