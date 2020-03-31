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Украина

Эвакуированных с Бали украинцев могут отпустить из обсервации: названо условие

11:36 31 марта 2020 374
министр Криклий и туристы в Киеве
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Эвакуированных украинцев с Бали, которых 30 марта отправили на принудительную обсервацию в Киеве в связи с пандемией коронавируса, могут отпустить по домам на самоизоляцию.

В среду, 1 апреля, людям сделают ПЦР-тесты. Если результаты будут отрицательные, туристов отпустят по домам. Такую альтернативу предложил им министр инфраструктуры Владимир Криклий, передает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники из числа пассажиров рейса.

Как стало известно, Криклий приехал к эвакуированным 30 марта вечером и сделал компромиссное предложение, с которым все согласились.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» ночью 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию. Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель «Козацький» в центре Киева. Люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе на питание. Некоторые из них стали самостоятельно покидать место обсервации. Некоторые объявили голодовку. После пассажирам пошли на уступки: предложили бесплатное проживание в Пуще-Водице.

«ФАКТЫ» также сообщали, что один из пассажиров рейса из Катара был госпитализирован с высокой температурой.

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