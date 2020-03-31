- 12:36 Шмыгаль рассказал, когда Рада может принять изменения в бюджет
- 12:33 Все идет по плану: гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака
- 12:31 Монобольшинства больше нет, что дальше? В Украине заговорили о новых выборах в Раду
- 12:30 Среди зараженных коронавирусом в Киеве есть медработник
- 12:27 Две медсестры покончили с собой, — футболист сборной Украины из Италии призвал не шутить с коронавирусом
- 12:23 В Закарпатье обстреляли валютчика: детали и фото ЧП
- 12:15 Названо имя бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера 30 марта
- 12:03 Общалась с Лещенко: популярная российская певица рассказала, как болела коронавирусом
- 12:00 Коронавирус в Украине: в Минздраве объяснили, каким больным будут оказывать помощь в стационаре
- 11:55 Правильный диагноз поставили не сразу: в Беларуси умер первый пациент с коронавирусом
- 11:49 Марс в знаке Водолея: что это означает и чем опасно
- 11:36 Эвакуированных с Бали украинцев могут отпустить из обсервации: названо условие
Эвакуированных с Бали украинцев могут отпустить из обсервации: названо условие
Эвакуированных украинцев с Бали, которых 30 марта отправили на принудительную обсервацию в Киеве в связи с пандемией коронавируса, могут отпустить по домам на самоизоляцию.
В среду, 1 апреля, людям сделают ПЦР-тесты. Если результаты будут отрицательные, туристов отпустят по домам. Такую альтернативу предложил им министр инфраструктуры Владимир Криклий, передает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники из числа пассажиров рейса.
Как стало известно, Криклий приехал к эвакуированным 30 марта вечером и сделал компромиссное предложение, с которым все согласились.
Напомним, в аэропорт «Борисполь» ночью 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию. Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель «Козацький» в центре Киева. Люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе на питание. Некоторые из них стали самостоятельно покидать место обсервации. Некоторые объявили голодовку. После пассажирам пошли на уступки: предложили бесплатное проживание в Пуще-Водице.
«ФАКТЫ» также сообщали, что один из пассажиров рейса из Катара был госпитализирован с высокой температурой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!