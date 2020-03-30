Первый пошел? Срочно госпитализирован пассажир скандального рейса Доха – Киев

Украина

Один из пассажиров рейса из Катара, которые были практически принудительно отправлены на обязательную двухнедельную обсервацию в центре Киева в отеле «Козацкий», госпитализирован.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции Украины.

Сообщается, что пассажиру стало плохо и у него поднялась температура тела.

«На место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские», — сказано в сообщении.

В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения коронавируса. В случае положительного результата будет приниматься решение о обследование всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Напомним, что некоторые из украинцев, эвакуированных с острова Бали и помещенных на обсервацию в киевский отель «Козацкий», объявили голодовку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера 30 марта, в Украине подтверждены 548 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.

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