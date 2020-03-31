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«Не понимаю, как дальше»: Анна Седокова показала постельное фото в маске
Украинская певица Анна Седокова, которая ранее рассказала, как ее изнасиловали, призналась, что не знает, как жить дальше. Волнует Анну карантин, во время которого остановилась работа. Певице, которая начала заниматься бизнесом, нечем платить работникам, которых она наняла.
«Я не понимаю, как дальше. Я ответственна за людей. Я хочу написать вам о том, какие миленькие фильмы смотрю и как классненько все у меня, но у меня 20 сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта и я ещё должна вернуть предоплаты…», — пожаловалась певица.
Чтобы успокоиться, Седокова пьет джин, валериану, валяется в постели со своим возлюбленным и делает маски. Именно фото в маске и в постели она и показала поклонникам.
Напомним, ранее певица Жасмин рассказала, как тяжело переболела коронавирусом.
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