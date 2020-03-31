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Общалась с Лещенко: популярная российская певица рассказала, как болела коронавирусом
Популярная российская певица Жасмин, которая была на одной вечеринке с больным Львом Лещенко, призналась, что переболела коронавирусом COVID-19 еще несколько месяцев назад.
Как заявила артистка сайту teleprogramma.pro, вместе с ней болел и ее маленький сын Мирон.
«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала», — обяснила певица.
После она посетила день рождения сестры Игоря Крутого, где поздоровалась с Львом Лещенко. Сейчас певица очень переживает за коллегу и надеется, что он скоро выздоровеет.
«Это ужасно, что случилось со Львом Валерьяновичем. Я, скажу честно, не проходила ни разу тест на коронавирус. Хочу как-нибудь вызвать медсестру на дом. У меня нет никаких симптомов. Боюсь поехать в больницу и подхватить какой-нибудь вирус», — добавила Жасмин.
Напомним, что Льву Лещенко стало легче. Он переведен из реанимации в обычную палату.
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