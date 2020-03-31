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Украина

Боевики на Донбассе придумали новый предлог, чтобы помешать работе ОБСЕ

13:58 31 марта 2020 82
Боевик «ДНР»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 30 марта, министр иностранных дел Германии Хайко Мас и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили, что они «очень озабочены» ограничениями, с которыми с 21 марта 2020 года сталкиваются на востоке Украине сотрудники СММ ОБСЕ.

DW сообщает, что боевики мешают сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ в свободном перемещении на оккупированном Донбассе под предлогом защиты от распространения коронавируса.

Дипломаты сделали совместное заявление, что наблюдатели должны иметь возможность свободного и безопасного передвижения по всей территории Украины. При этом «пандемия коронавируса» не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб боец ВСУ.

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