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Общество и люди

Красивые открытки и поздравления с Днем ангела Светланы

21:01 1 апреля 2020 200
Именины Светланы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

2 апреля — День памяти мученицы Фотины (Светланы). А именины в этот день отмечают Светланы.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых открыток и поздравлений.

Читайте также: День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки

Именины Светланы

Я в этот праздник поздравляю
Тебя от сердца своего,
Тебе прекрасного желаю:
Добра, любви! Сильней всего
Хочу, чтоб радостью искрились
Твои красивые глаза,
Чтоб только лучшее случилось,
Не посещала б их слеза.
Чтоб всё по жизни получалось
Лишь только так, как хочешь ты,
Чтобы почаще ты смеялась,
Чтоб все исполнились мечты!

Именины Светланы

***
У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты — как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем Ангела я поздравляю!

Именины Светланы
***
Желаю, Света, радости, улыбок,
В День ангела хочу тебе сказать,
Совсем не бойся жизненных ошибок,
Умей любить, надеяться и ждать.
Мечта твоя пускай осуществится,
И каждый миг пускай тебе везет,
И в жизни все хорошее случится,
И сам Господь по жизни поведет!

Именины Светланы

***
Света, вот и именины —
Есть особые причины,
Чтоб сегодня поздравлять,
И любви тебе желать,
Счастья, радости и смеха,
И во всех делах успеха,
Пусть мечты сбываются,
Пусть все получается!

Именины Светланы

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений для Светланы.

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