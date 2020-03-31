Красивые открытки и поздравления с Днем ангела Светланы

Общество и люди

2 апреля — День памяти мученицы Фотины (Светланы). А именины в этот день отмечают Светланы.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых открыток и поздравлений.

Я в этот праздник поздравляю

Тебя от сердца своего,

Тебе прекрасного желаю:

Добра, любви! Сильней всего

Хочу, чтоб радостью искрились

Твои красивые глаза,

Чтоб только лучшее случилось,

Не посещала б их слеза.

Чтоб всё по жизни получалось

Лишь только так, как хочешь ты,

Чтобы почаще ты смеялась,

Чтоб все исполнились мечты!

***

У тебя в нашем сложном мире

Самое светлое имя!

А еще, Светка, кстати,

У тебя самый яркий характер!

А еще, Светик наш семицветик,

Ты — как свежий красивый букетик!

Оставайся такой, умоляю!

И с Днем Ангела я поздравляю!



***

Желаю, Света, радости, улыбок,

В День ангела хочу тебе сказать,

Совсем не бойся жизненных ошибок,

Умей любить, надеяться и ждать.

Мечта твоя пускай осуществится,

И каждый миг пускай тебе везет,

И в жизни все хорошее случится,

И сам Господь по жизни поведет!

***

Света, вот и именины —

Есть особые причины,

Чтоб сегодня поздравлять,

И любви тебе желать,

Счастья, радости и смеха,

И во всех делах успеха,

Пусть мечты сбываются,

Пусть все получается!

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений для Светланы.

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