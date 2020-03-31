- 17:13 Лерос — только инструмент: Ермак прокомментировал скандал с пленками
- 16:55 Больше не зам: Трепак отказался работать с Венедиктовой
- 16:54 Uber запустил бесплатный шаттл для киевских врачей: названы маршруты
- 16:52 Гуф в прямом эфире натравил свою овчарку на лабрадора: сеть в гневе
- 16:46 «Были некоторые сложности»: Ермак рассказал, когда может состояться обмен пленными
- 16:35 Коронавирусом заразился главврач московской больницы, которую посещал Путин
- 16:35 От пандемии коронавируса финансово пострадали 60% украинцев, — данные опроса
- 16:18 Напрямую связано с решением Рады: аналитик объяснил, почему курс доллара резко упал
- 15:57 В Украине возобновят работу рынки: в Минздраве назвали условия
- 15:51 В Туркменистане запретили любое упоминание о коронавирусе, людям в масках грозит арест
- 15:46 Прививка БЦЖ спасает от коронавируса? Врач сделал сенсационное заявление
- 15:44 «Температура спала»: жена Игоря Николаева рассказала о его самочувствии
В Украине возобновят работу рынки: в Минздраве назвали условия
Во время карантина в Украине решили возобновить работу продуктовых рынков, но для этого должны быть соблюдены противоэпидемические меры.
В постановлении главного государственного санитарного врача № 5 от 30 марта, говорится, что смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов, передают «Українськi Новини».
Все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, должно соблюдаться следующее условие: на 20 кв. м должен находиться 1 посетитель. Расстояние между покупателями в очереди — не менее 1,5 метра.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
В Киеве во время карантина также могут открыть парикмахерские при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Отмечается, что парикмахерские услуги должны предоставлять по предварительной записи и при условии не более одного посетителя на 10 кв. метров (такие же ограничения введены в столице для магазинов и аптек).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за пикники в парках киевлян будут штрафовать.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...