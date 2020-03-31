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Украина

В Украине возобновят работу рынки: в Минздраве назвали условия

15:57 31 марта 2020 1961
рынок
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время карантина в Украине решили возобновить работу продуктовых рынков, но для этого должны быть соблюдены противоэпидемические меры.

В постановлении главного государственного санитарного врача № 5 от 30 марта, говорится, что смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов, передают «Українськi Новини».

Все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, должно соблюдаться следующее условие: на 20 кв. м должен находиться 1 посетитель. Расстояние между покупателями в очереди — не менее 1,5 метра.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

В Киеве во время карантина также могут открыть парикмахерские при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Отмечается, что парикмахерские услуги должны предоставлять по предварительной записи и при условии не более одного посетителя на 10 кв. метров (такие же ограничения введены в столице для магазинов и аптек).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за пикники в парках киевлян будут штрафовать.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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